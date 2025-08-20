실종 ‘이태원 참사’ 출동 30대 소방관 숨진 채 발견…10일 만에
이태원 참사 당시 현장에 출동한 이후 우울증 증세를 보여 치료를 뱓얐던 30대 소방대원이 끝내 숨진 채 발견됐다. 실종 10일 만이다.
경기 시흥경찰서는 20일 오후 12시 30분쯤 시흥시 금이동 수도권제1순환고속도로 교각 아래에서 실종됐던 소방대원 A씨(30)가 숨져 있는 것을 발견했다.
A씨는 지난 10일 새벽 2시 30분쯤 인천 남동구 남인천요금소를 빠져 나와 오른쪽 갓길에 차량을 세운 뒤 자취를 감췄다.
이번 발견된 장소는 이로부터 직선거리로 8~9㎞가량 떨어진 곳이다.
A씨의 시신은 부패가 진행된 상태였던 것으로 전해졌다.
타살 혐의점이 있는지는 알려지지 않았다.
경찰은 A씨의 시신을 수습하고, 자세한 사망 경위를 조사할 방침이다.
A씨 실종은 안양에 거주하는 가족 신고로 알려졌고, 경찰은 수색에 나섰다.
A씨는 가족과 친구들에게 ‘미안하다’는 내용의 메모를 남긴 뒤 연락이 끊겼다.
A씨는 소방청에서 지원하는 심리 치료 등을 포함해 지금까지 총 12차례에 걸쳐 심리치료를 받은 것으로 알려졌다.
A씨는 지난 2022년 이태원 참사 현장에서 구조 작업을 벌인 뒤 우울증 증세를 보인 것으로 전해졌다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
