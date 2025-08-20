“사과한다고 마음 열겠냐”는 조국, “이래서 사면하면 안 된다”는 우재준
조국 전 조국혁신당 대표가 “내가 사과한다고 2030세대의 마음이 풀리겠나”라고 발언한 것에 대해 우재준 국민의힘 청년최고위원 후보가 “이래서 사면하면 안 됐다”고 비판했다.
우 후보는 20일 채널A 라디오에서 “이분이 적어도 진지하게 반성을 해야 사면했어야 한다고 생각한다”며 이같이 지적했다. 이어 “모호한 상태에서 그냥 풀어주니까 이런 소리를 또 하고 계신다”며 “정말 많은 2030 청년에게 가슴에 비수를 꽂는 이야기”라고 말했다.
또 “단순히 그냥 범죄 혐의로 구속된 게 아니라 정말 많은 청년에게 충격과 공포를 줬던 사람”이라며 “입시 비리라는 혐의에 있어서 정말 많은 사람을 분노하게 했던 그런 정치인인데 아직 본인은 잘못한 게 없다고 이런 식으로 이야기하는 것 자체가 청년에게 비극이 아닌가”라고 강조했다.
그러면서 “갈수록 아주 빠르게 이재명정부가 오만해지고 있지 않나 우려가 든다”며 “사면권이라는 것은 국민 화합을 위해 쓰는 것이지 이렇게 정치적 거래의 목적으로 쓰거나 더 나아가서 본인의 개인 이익을 위해서 써서는 안 된다”고 주장했다.
앞서 조 전 대표는 지난 18일 서울 동작구 국립서울현충원에서 기자들과 만나 ‘자녀 입시 비리에 대한 사과 요구가 있다’는 말에 “제가 몇 번의 사과를 한다고 2030이 마음을 열겠나. 절 싫어하는 분이 있다면 왜 싫어하는지 분석하고 할 일을 하면 될 것”이라고 답하면서 논란이 불거졌다.
