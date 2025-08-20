경주서 내달 12일 ‘2025 세계유산축전’ 개막

유네스코 세계문화유산으로 등재된 경주역사유적지구 중 하나인 대릉원지구. 경주시 제공

12일부터 10월 3일까지 시 전역에서

제주, 순천, 고창에서 동시에 열린다.

불국사·석굴암 세계유산 등재 30주년을 기념해

천년의 빛, 세대의 공존’을 주제로 다양한 행사를 선보인다.

개막식에 이어