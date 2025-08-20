‘제1회 자랑스러운 경남인상’ 주인공 찾는다
지역 자부심과 명예 빛낸 인물 발굴…첫 제정된 ‘경남인상’
경남도는 지역사회 발전을 위해 헌신해온 숨은 인물을 발굴하기 위해 ‘제1회 자랑스러운 경남인상’ 수상자를 공모한다고 20일 밝혔다.
이번에 처음 신설된 이 상은 경제, 문화·예술·체육, 사회공헌, 선행·효행·가족, 안전·환경, 기타 도정 기여 등 6개 부문에서 10명 내외의 수상자를 선정한다.
각 분야별 전문성과 덕망을 갖춘 외부 심사위원회의 엄정한 심사를 거쳐 수상자가 결정되며, 시상식은 오는 10월 14일 ‘경상남도 도민의 날’ 기념행사와 함께 진행된다. 수상자에게는 트로피가 수여된다.
추천 대상은 공고일 기준 경남에 3년 이상 거주하고 있는 인물로, 각 분야에서 탁월한 업적을 남겼거나 지역사회로부터 존경받는 인물이다. 단 사회적 물의를 일으켰거나 금고 이상의 형을 받은 경우는 제외된다. 타 시도 거주자, 재외동포, 외국인 등도 실질적인 경남 발전 기여가 인정되면 예외적으로 심사를 통해 수상할 수 있다.
추천권자는 경남도 실·국 본부장, 시장·군수, 대학 총장, 직능단체장 등이며 일반 도민도 50인 이상의 연명으로 추천할 수 있다.
추천서 접수는 다음달 1일 오후 6시까지이며 접수 방법은 방문, 우편, 이메일 중 선택할 수 있다. 우편 접수는 마감일 소인분까지 유효하다.
경남도 관계자는 “이름 없이 지역을 위해 헌신하고 묵묵히 땀 흘려온 분들을 널리 알리는 뜻깊은 상”이라며 “도민의 자부심을 높이고 미래 세대에게 귀감이 될 인물들이 적극 추천되길 바란다”고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사