굴포천역 남측 도심 공공주택 복합사업참여자 공모

굴포천역 남측 도심 공공주택 복합사업 현장. iH 제공

굴포천역 남측 도심 공공주택 복합사업은 지난 2024년 12월 공모가 추진됐으나 사업자 미참여로 유찰됐다. 이번 공모는 iH가 주민대표회의와 지속적인 협의를 거쳐 공모 조건을 수정해 진행된다.

복합사업참여자 신청자격은 시공능력평가 20위 내 주택건설사업자다. iH는 도심 공공주택 복합사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 우수한 시공능력을 가진 업체를 선정할 계획이다.

우선협상대상자 선정은 이날 공고를 시작으로 27일 사업설명회, 11월 사업신청서 접수 및 평가, 12월 주민의결 등을 거친 뒤 이뤄진다. 이후 2027년 하반기 부지조성공사 착공, 2033년 준공 및 입주가 예정돼 있다.

iH 관계자는 “

을 통해 공급될 주택은 공공분양·자가·임대 등 총 2842세대”라며 “우수한 복합사업참여자 선정을 통해 도심 공공주택 복합사업을 활성화하고 원도심 균형발전 및 원주민 재정착 지원, 양질의 공공주택 공급에 최선을 다하겠다”고 말했다.