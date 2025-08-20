[속보] 실종됐던 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견
이태원 참사 현장 지원 이후 우울증을 앓던 30대 소방대원이 실종된 지 10일 만에 숨진 채 발견됐다.
20일 경찰에 따르면 이날 오후 12시30분쯤 경기도 시흥 금이동 수도권 제1순환고속도로 인근 교각 아래에서 인천 소재 소방서 소속 A씨(30)가 숨져 있는 것을 경찰관이 발견했다.
A씨 시신은 부패가 진행된 상태였던 것으로 전해졌다. 타살 혐의점이 있는지는 알려지지 않았다.
경찰은 A씨 시신을 수습하고, 구체적인 사망 경위를 조사할 방침이다.
경기도 안양에 거주하는 A씨 실종은 가족 신고로 알려졌다.
그는 가족과 친구들에게 미안하다는 내용의 메모를 남긴 뒤 연락이 끊겼다.
A씨는 지난 10일 새벽 2시30분쯤 인천 남동구 남인천요금소를 빠져 나와 오른쪽 갓길에 차량을 세운 뒤 자취를 감췄다.
A씨는 2022년 10월 이태원 참사 현장에 지원을 나간 후 같은 해 11월과 12월 4회에 걸친 우울증·불안 검사에서 수면 질 저하 등 진단을 받았다.
그는 또 올해까지 총 12회에 걸쳐 심리치료를 받은 것으로 파악됐다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사