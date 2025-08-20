인천시, 전국 최초 남북청소년 교류형 축구교실 개설

인천시청 전경. 인천시 제공

남북청소년 축구교실은 북한이탈주민 청소년과 지역 청소년이 참여해 축구 훈련과 친선 경기를 진행하는 프로그램이다. 단순한 스포츠 활동을 넘어 상호 이해와 협력, 공동체 의식 함양을 목표로 개설된다.

매주 2회 운영된다. 오는 11월에는 팀별 단합 축구 경기도 열릴 예정이다.