코스믹 리조트, 경주 최대 규모 미디어아트 테마파크 개관

오픈 기념 입장료 할인 등 프로모션 진행

이지위드와 퓨처라이징의 협업으로 완성된 코스믹 리조트는 우주(Cosmic)와 리조트(Resort)가 만나는 이색적인 휴양 공간으로 일상에서 벗어나 감각적이고 색다른 체험을 제공하는 복합 엔터테인먼트 공간이다.

총 1400평 공간에서 펼쳐지는 13가지 특별한 테마 공간은 우주적 판타지를 바탕으로 기획됐으며 관람객의 참여와 상호작용을 통해 감각적이고 몰입감 넘치는 새로운 경험을 제공한다.

이지위드 관계자는 “‘코스믹 리조트(Cosmic Resort)’ 개장과 동시에 8월 15일 광복절 연휴에만 8000명이 넘는 관람객이 찾으며 경주 지역의 새로운 대표 관광 명소로서의 가능성을 확인했다”고 전했다.