의정부시 “재정 왜곡 주장 사실 아냐…건전재정 최선”

‘돈 쌓아두고 빚낸다’ 논란 정면 반박

“순세계잉여금은 낭비 아닌 미래 자원”

강현석 의정부시 부시장이 20일 열린 시 예산 운영 관련 기자회견에서 기자의 질문에 답변하고 있다. 박재구 기자

경기 의정부시가 재정을 제대로 운영하지 못한다는 일부 시의원들의 주장에 대해 시가 직접 반박에 나섰다.

강현석 의정부시 부시장은 20일 기자회견을 열고 “특화재원인 특별회계를 일반재정처럼 마구 쓸 수 없는데도 이를 의도적으로 왜곡해 시민을 혼란에 빠뜨리고 있다”며 “의정부 시민은 결코 속지 않을 것”이라고 강조했다.