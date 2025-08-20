경찰·노동부, DL건설 본사 등 4곳 압수수색

앞서 지난 8일 오후 3시쯤 의정부시 신곡동의 DL건설 아파트 신축 현장에서 50대 근로자 A씨는 아파트 외벽에 설치된 그물망 해체 작업을 하던 중 약 6층 높이에서 추락했다.

그는 곧바로 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다. 경찰은 A씨가 안전모는 착용했지만 추락 방지 안전고리를 제대로 연결하지 못한 상태에서 작업을 하다 사고가 난 것으로 파악했다.