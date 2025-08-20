‘사천국제공항 승격 및 확장’ 본격 모색…다음 달 국회토론회
사천시, 경남도, 우주항공산업발전포럼은 다음달 1일 국회의원회관 제2소회의실에서 ‘우주항공길 사천국제공항 승격 및 확장을 위한 정책 토론회’를 연다고 20일 밝혔다.
우주항공청 개청과 우주항공국가산단(사천지구) 조성, 항공 MRO 산업 발전 등과 연계해 사천공항의 확장 및 국제공항 승격 방안을 모색하는 토론회다.
남해~여수 해저터널 개통에 따른 경남 서부지역 여객과 화물 수송량 증가 등 교통·물류 환경 변화에 대응해 공항 인프라 확충과 지역 균형발전 전략도 논의한다.
사천공항은 항공산업과 연계된 입지적 장점과 함께 우주항공청 개청으로 기술·산업·인력이 집결하는 국가 거점으로 성장할 잠재력을 지녔지만, 현재는 국내선 위주로 운영돼 수도권·주요 산업거점과의 연결이 제한적이다.
이에 김한용 한국공학학회 고문과 고계성 경남대 교수가 참여해 사천국제공항 승격 필요성과 기대효과를 주제 발표한다.
이어 박진서 한국교통연구원 항공·우주교통연구본부 본부장, 박성준 경남도 교통건설국장, 김옹이 한국항공교통학회 회장, 윤창술 경상대 교수, 최성호 (사)한국정책연구소장, 김운중 한국공항공사 글로컬사업부 항공영업실장, 강원석 한국우주항공산업협회 전략기획실장이 참여하는 종합토론이 진행된다.
토론에서는 사천국제공항의 경쟁력 강화 방안과 장기적인 발전 전략이 심층적으로 논의될 예정이다.
박동식 사천시장은 “사천공항의 확장 및 국제공항 승격은 우주항공청 개청과 맞물려 국가 항공우주산업의 중심지로 도약하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “이번 토론회를 통해 실질적이고 실행 가능한 발전 방안을 마련하겠다”고 말했다.
토론회에는 국방·우주·항공 분야 전문가와 국회의원, 정부관계자 등 약 150명이 참석하며 사천시와 경남도는 토론 결과를 바탕으로 정부와 지속적인 협의를 이어갈 계획이다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사