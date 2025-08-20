“복지는 자선 아닌 복음실천”…지역과 동행하는 이 교회 사랑법

국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한

약자를 위한 활동, 복음의 실천

지역을 품은 선교적 구조

주안장로교회, 수해 현장 봉사 뒤편엔 주안복지재단 구조적 돌봄 자리 발달장애인 카페·학대 피해 아동 쉼터 운영하며 지역사회 사랑 전해