“초강력 식욕억제” 인플루언서가 먹던 약, 실체는 ‘불법광고’
SNS 불법 광고 5개 업체 대표, 檢 송치
인플루언서에 ‘한 달에 7㎏ 감량’ 등 키워드 전달
실제 구매 후기인 것처럼 영상 제작해 올려
SNS 인플루언서를 활용해 일반식품을 건강기능식품이나 비만치료제인 것처럼 불법 광고한 업체 5곳이 적발됐다. 이들은 인플루언서들에게 광고 키워드를 전달한 뒤 마치 실제로 효과를 본 ‘구매 후기’인 것처럼 소비자를 속였다.
식품의약품안전처는 SNS 등에서 일반 식품을 다이어트에 효과가 있는 건강기능식품, 비만치료제로 불법 광고해 판매한 5개 업체 대표를 식품 등의 표시·광고에 관한 법률 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 20일 밝혔다.
식약처는 SNS에서 일부 인플루언서가 과·채가공품 등 일반식품을 비만 치료나 식욕 억제에 효과가 있는 것처럼 광고하는 게시물을 확인하고 수사에 착수했다.
수사 결과 피의자들은 인플루언서의 SNS를 통해 일반식품을 ‘먹는 위고비(비만치료제)’ ‘식욕억제제’ ‘체지방 감소’ 등 의약품이나 건강기능식품인 것처럼 부당 광고한 것으로 드러났다. 이들은 광고성 게시물에 판매사이트가 연결되도록 링크를 걸어두는 방식으로 2024년 1월부터 올해 6월까지 총 324억원의 수익을 올렸다.
피의자들은 영업자가 판매의 목적으로 허위·과대광고 하는 것은 불법이지만, 개인 SNS에 후기를 작성하는 것은 가능하다는 점을 노렸다. 이들은 인플루언서에게 ‘한 달에 7㎏ 감량’ ‘초강력 식욕억제’ 등 광고 키워드를 전달하고, 이를 인플루언서가 직접 경험한 체험 후기인 것처럼 영상을 제작해 SNS에 올리도록 했다.
식약처는 “온라인에서 식품, 건강기능식품을 구매하려는 경우 부당광고에 현혹되지 않도록 주의해야 한다”고 당부했다.
박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr
