“초강력 식욕억제” 인플루언서가 먹던 약, 실체는 ‘불법광고’

SNS 불법 광고 5개 업체 대표, 檢 송치

인플루언서에 ‘한 달에 7㎏ 감량’ 등 키워드 전달

실제 구매 후기인 것처럼 영상 제작해 올려

광고성 게시물에 판매사이트가 연결되도록 링크를 걸어두는 방식으로 2024년 1월부터 올해 6월까지 총 324억원의 수익을 올렸다.

불법 광고 수법 모식도. 식약처 제공