데이터플레어, 연구소기업 최초 국가전략기술 지정
AI·AIS 융합 플랫폼…선박 정밀 측정
항만 친환경 전환 기여 기대
부산 연구개발특구 내 연구소기업 데이터플레어가 ‘국가전략기술’ 기업으로 지정됐다.
국립한국해양대학교 기술지주의 자회사인 데이터플레어는 20일 연구소기업 가운데 처음으로 지정되며 지역 스타트업 기술력이 국가 차원에서 공식 인정받았다.
데이터플레어는 국립한국해양대 환경공학과 유근제 교수의 특허 기술을 이전받아 항만에서 발생하는 대기오염과 탄소 배출 문제를 해결하는 기술을 개발해 왔다. AI(인공지능) 기반 영상 분석과 AIS(자동선박식별장치) 데이터 융합을 활용, 센서를 설치하지 않고도 선박별 오염물질 배출량(CO₂, SO₂, NO₂, PM2.5 등)을 추정·측정하는 방식이다. 이번 성과로 데이터플레어는 국가전략기술 12대 분야 중 ‘인공지능’, 50대 중점 기술로는 ‘첨단 AI 모델링·의사결정’ 부문에 이름을 올렸다.
국가전략기술은 정부가 경제와 안보 핵심 분야로 지정해 집중 지원하는 분야로, 지정 기업은 연구개발·세제·금융 등 다각적 혜택을 받을 수 있다.
데이터플레어 측은 항만 운영기관에 탄소세·배출권·ESG 평가 등에 활용 가능한 실측 데이터를 제공해 정확한 탄소 계정을 구축하고, 이를 기반으로 친환경 항만 전환과 글로벌 탄소시장 진출 가능성을 높인다는 구상이다.
주양익 국립한국해양대 기술지주 대표는 “이번 지정은 산학연 협력으로 기술 사업화 가능성을 입증한 사례”라면서도 “앞으로도 잠재력 있는 자회사를 발굴·육성해 실제 시장에서 성과로 이어지도록 지원할 것”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
