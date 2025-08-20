곤지암리조트, 시그니처 PB ‘곤지암의 향기 디퓨저’ 업그레이드
경기도 광주에 위치한 곤지암리조트가 시그니처 PB상품인 ‘곤지암의 향기 디퓨저’를 한층 업그레이드된 제품으로 리뉴얼해 오는 22일에 새롭게 선보인다고 20일 밝혔다.
곤지암의 향기 디퓨저는 2021년 첫 출시 후 누적 6만개 판매를 달성한 곤지암리조트 대표 스테디셀러 PB 상품으로, 이번 리뉴얼을 통해 곤지암리조트에서 경험한 자연 속 힐링의 기억을 일상에서 더 편리하고 프리미엄하게 즐길 수 있도록 완성도를 높였다.
‘곤지암의 향기 디퓨저’의 메인 향기인 소나무향은 곤지암리조트의 상징인 소나무에서 영감을 받은 제품으로 은은한 피톤치드와 프레시한 숲속 향이 어우러져 안정감을 주는 것이 특징이며, 여행지에서 경험한 리프레시한 자연의 향을 특별한 일상의 공간에서 다시금 만나게 해준다. 2021년 곤지암의 향기 디퓨저 소나무향 판매를 시작으로 차량용과 룸스프레이가 포함된 선물 세트를 같은 해 출시했고, 2023년에는 계절의 상징과 같은 나무의 향을 담은 단풍나무향, 느티나무향을 신규 개발해 곤지암의 향기 3종 세트까지 라인업을 확장했다.
이번 리뉴얼의 핵심은 디자인과 사용성을 개선한 점이다. 병의 실루엣에 나무 모형을 반영해 디퓨저의 정체성을 직관적으로 표현했으며, 향을 형상화한 나무 모티브를 은박 각인으로 더해 고급스러운 이미지를 강화했다. 특히 디퓨저 뚜껑과 리드 스틱을 우드 타입으로 변경해 자연스러운 촉감과 무드를 살렸다. 차량용 디퓨저의 경우 1회성 구조였다면 튜브 타입 리필형으로 바꾸고 리필팩 1개를 추가 구성해 차량에서 더 오랜 시간 자연의 향과 함께할 수 있도록 개선했다.
곤지암의 향기 디퓨저는 곤지암리조트 EW빌리지 1층 기프트숍과 PB온라인스토어 감각(KAMKAK)에서 구매할 수 있다.
곤지암리조트 관계자는 “곤지암의 향기 디퓨저는 곤지암리조트에서의 자연 힐링 경험을 일상으로 이어주는 시그니처 PB상품”이라며 “이번 리뉴얼을 통해 프리미엄 디자인과 우드 소재의 감성을 강화하고, 서로 다른 3종의 나무향에 차량용 디퓨저와 룸스프레이를 더해 집과 차량 등 일상 어디서나 비일상의 오감 경험을 더 오래, 더 편리하게 즐길 수 있도록 구성했다”고 말했다.
