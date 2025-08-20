미국 기술주 급락 여파…코스피·코스닥 하락 출발
코스피, 낙폭 키우며 한때 3100선 내주기도
코스피와 코스닥이 20일 하락 출발했다.
간밤 미국 나스닥이 인공지능(AI) 거품론에 급락한 데 따른 여파로 보인다.
이날 오전 9시51분 현재 코스피는 전장보다 44.52포인트(1.41%) 내린 3108.13에 거래 중이다.
유가증권시장에서 개인이 2971억원을 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 외국인과 기관은 각각 780억원, 2197억원 순매수 중이다.
간밤 뉴욕증시는 AI 산업을 둘러싼 거품론이 대두되며 기술주에 관한 경계심이 커졌고, 나스닥종합지수가 1% 이상 밀리는 등 3대 주가지수가 혼조로 마감했다.
19일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 10.45포인트(0.02%) 오른 4만4922.27에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 37.78포인트(0.59%) 밀린 6411.37, 나스닥종합지수는 314.82포인트(1.46%) 떨어진 2만1314.95에 장을 끝냈다.
이에 따라 국내 증시도 AI 관련주가 약세를 보이며 부정적인 영향이 확산하는 모습이다.
NAVER(-1.55%)와 카카오(-2.30%), 카카오페이(-6.37%) 등이 하락세를 보이고 있다.
한지영 키움증권 연구원은 “미국 기준금리 불확실성, 미국 AI주 동반 약세 등 미국발 부담 요인으로 하락 출발했다”면서 “코스피를 이끌어온 주도주들이 이번 주 들어 순차적으로 급락하고 있어 체감상 지수 하락의 강도를 키우는 실정”이라고 분석했다.
같은 시각 코스닥지수는 전장보다 13.88 포인트(1.76%) 내린 774.08이다.
코스닥시장에선 외국인과 개인이 순매수 중인 반면 기관은 매도 우위를 보이고 있다 .
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
