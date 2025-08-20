시사 전체기사

미국 기술주 급락 여파…코스피·코스닥 하락 출발

입력:2025-08-20 10:04
수정:2025-08-20 10:12
코스피, 낙폭 키우며 한때 3100선 내주기도

코스피와 코스닥 지수가 내림세로 거래를 시작한 20일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 스크린에 지수가 표시돼 있다. 연합뉴스

코스피와 코스닥이 20일 하락 출발했다.

간밤 미국 나스닥이 인공지능(AI) 거품론에 급락한 데 따른 여파로 보인다.

이날 오전 9시51분 현재 코스피는 전장보다 44.52포인트(1.41%) 내린 3108.13에 거래 중이다.

유가증권시장에서 개인이 2971억원을 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 외국인과 기관은 각각 780억원, 2197억원 순매수 중이다.

간밤 뉴욕증시는 AI 산업을 둘러싼 거품론이 대두되며 기술주에 관한 경계심이 커졌고, 나스닥종합지수가 1% 이상 밀리는 등 3대 주가지수가 혼조로 마감했다.

19일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 10.45포인트(0.02%) 오른 4만4922.27에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 37.78포인트(0.59%) 밀린 6411.37, 나스닥종합지수는 314.82포인트(1.46%) 떨어진 2만1314.95에 장을 끝냈다.

이에 따라 국내 증시도 AI 관련주가 약세를 보이며 부정적인 영향이 확산하는 모습이다.

NAVER(-1.55%)와 카카오(-2.30%), 카카오페이(-6.37%) 등이 하락세를 보이고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 “미국 기준금리 불확실성, 미국 AI주 동반 약세 등 미국발 부담 요인으로 하락 출발했다”면서 “코스피를 이끌어온 주도주들이 이번 주 들어 순차적으로 급락하고 있어 체감상 지수 하락의 강도를 키우는 실정”이라고 분석했다.

같은 시각 코스닥지수는 전장보다 13.88 포인트(1.76%) 내린 774.08이다.

코스닥시장에선 외국인과 개인이 순매수 중인 반면 기관은 매도 우위를 보이고 있다 .

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

