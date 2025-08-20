모두투어, 여행 유튜버 추천 ‘몰디브 오블루 샹겔리’ 기획전 출시

오는 30일까지 예약 가능… 비치빌라·워터빌라 숙박, 해양 액티비티·키즈 프로그램 등

몰디브 오블루 샹겔리. 모두투어 제공

모두투어는 구독자 35만 명을 보유한 인기 여행 유튜버 ‘파파트래블’이 직접 체험하고 추천하는 몰디브 럭셔리 리조트 ‘오블루 샹겔리’ 기획전을 내놓았다고 20일 밝혔다.



몰디브는 1200여 개의 열대 섬으로 이뤄진 인도양의 대표 휴양지로, 에메랄드빛 바다와 하얀 백사장이 어우러진 천혜의 자연환경 덕분에 ‘지상낙원’이라 불린다. 특히 몰디브 리조트는 허니문뿐 아니라 다양한 시설과 액티비티가 잘 갖춰져 있어 가족 단위 여행객에게도 꾸준한 인기를 끌고 있다.



이번 기획전은 파파트래블이 지난달 직접 오블루 샹겔리를 방문해 촬영한 영상과 실감나는 후기를 바탕으로 구성됐다. 리조트의 분위기와 시설을 생생하게 담은 영상은 모두투어 공식 홈페이지와 파파트래블 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.



대표 상품인 ‘[파파트래블] 몰디브 오블루 샹겔리 6일’은 비치빌라 2박과 워터빌라 2박 투숙이 포함돼 몰디브의 두 가지 대표 객실을 모두 경험해 볼 수 있는 것이 특징이다. 리조트는 말레 국제공항에서 스피드보트로 약 50분 거리에 위치한 5성급 럭셔리 리조트로, 비치빌라·워터빌라·프라이빗 풀빌라 등 6가지의 다양한 객실 타입과 세심한 서비스로 허니문, 커플, 가족 모두에게 맞춤 프리미엄 휴양을 제공한다.



올인클루시브로 제공되는 미식 경험도 큰 매력이다. 메인 뷔페 레스토랑, 프리미엄 시푸드 다이닝, 아시안 퓨전 레스토랑까지 세 가지 콘셉트 레스토랑에서 올인클루시브 미식 혜택을 즐길 수 있으며, 리조트 내 레스토랑과 바에서는 다양한 음료와 주류를 무제한으로 즐길 수 있어 휴양지에서 한층 여유롭고 편안한 시간을 보낼 수 있다.



이밖에 공항~리조트 왕복 이동 서비스, 스노클링 투어·카약·스탠드업 패들보드 등 다양한 해양 액티비티, 인도 전통 아유르베다와 현대 트리트먼트를 결합한 ‘엘레나 스파(ELENA Spa)’의 요가 클래스 및 웰니스 프로그램도 즐길 수 있다. 허니문 고객을 위한 로맨틱 캔들릿 디너, 기념 케이크, 기프트 세트, 버블 배스 등 특별한 혜택도 제공된다.



특히 이번 기획전 특별 혜택으로 약 100 달러 상당의 익스커션(만타 스노클링, 선셋 돌핀 크루즈, 샌드 뱅크 체험 등)이 무료로 포함되며, 파파트래블 유튜브 채널에서는 선착순 예약자 100명을 대상으로 10만 원 여행 지원금 쿠폰 증정 이벤트도 함께 진행 중이다. 자세한 내용은 모두투어 공식 홈페이지 또는 모바일 앱에서 확인할 수 있다.



이대혁 모두투어 상품 본부장은 “이번 기획전은 인기 유튜버의 최신 현장 후기를 반영해 신뢰도를 높인 몰디브 여행 상품”이라며 “앞으로도 고객의 다양한 니즈와 최신 트렌드에 맞는 새로운 여행 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.



남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr



