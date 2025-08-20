경북도 “자동차부품산업 경쟁력 강화해 미국 관세 대응”

이철우 지사 “위기를 기업들의 생산성 향상과 신시장 개척 기회로 삼을 것”





경북도는 최근 미국과의 관세협상 타결에 따른 자동차·부품 15% 관세부과로 위기에 직면한 지역 자동차부품산업의 경쟁력을 강화하고 부품기업을 지원하기 위한 다각적 대응 방안을 마련해 추진한다고 20일 밝혔다.



미국 자동차 시장은 완성차 수출 49.1%, 부품 수출 36.5%를 차지하는 핵심시장이다.



2025년 6월 기준 미국의 관세 여파로 대미 수출은 26억9000 달러로 지난해 같은 달 대비 16% 감소했으며 미국 현지 생산 한국 완성차의 국내 부품 조달 비중이 평균 36.2%에 달해 생산원가 상승은 불가피한 상황이다.



이에 경북도는 지역 자동차부품기업의 위기 극복과 재도약을 위해 생산 원가 절감, 시장 다변화, 신기술 연구개발(R&D)이라는 세 가지 핵심 축을 중심으로 기업지원을 강화해 나갈 방침이다.



첫째, 인력에 의존하는 공정을 개선해 생산 원가절감을 위한 제조공정의 자동화 및 스마트화에 주력한다.



제조공정에 인공지능을 결합한 AI 자율제조 사업과 생산과정 자동화를 위한 스마트공장 지원 사업을 추진하고 경북 주력산업과 연계한 제조 AI센터를 통해 맞춤형 솔루션 개발 및 현장 애로 문제 해결을 지원해 나간다.



둘째, 미국 시장 의존도를 낮추기 위한 시장 다변화 전략도 추진한다.



유럽, 아세안, 인도네시아 등 신흥시장 개척을 위해 해외 전시회 지원을 확대하고 전통적인 제조업에서 디지털 산업으로의 사업 전환을 지원해 제조 공급망 안정화와 지역혁신융복합단지 입주기업의 글로벌 협력 등 새로운 시장 진출로 위기를 극복해 나간다.



셋째, 장기적인 성장 동력을 확보하기 위해 미래차 부품 관련 신기술 연구개발(R&D)에 집중적으로 지원한다.



도내 연구기관 인력풀을 최대한 활용해 정부 연구개발(R&D) 과제 선정을 통해 고부가가치 부품 연구개발을 촉진하고 첨단 전자제어 부품 생태계 기반구축 등 현재 추진 중인 6개 국비사업을 통해 수요자 중심의 기업지원 서비스를 제공한다.



또 도내 자동차 연구기관이 보유한 환경 내구시험 등 첨단 장비를 지원해 기업들의 시험·인증 부담을 덜어주고 기술개발을 가속할 예정이다.



정부에서도 관세 피해 최소화를 위해 지난 4월부터 정책금융 확대, 수출바우처 및 수출 보험료 할인 등을 마련해 지원하고 있으며 경북도의 체계적인 부품기업 맞춤형 대응 전략은 지역 자동차부품산업의 지속적인 성장을 끌어낼 것으로 기대한다.



이철우 경북지사는 “미국 관세 협상 타결로 인한 위기를 오히려 기업들의 생산성 향상과 신시장 개척의 기회로 삼겠다”며 “경북 자동차부품 기업들이 흔들림 없이 경쟁력을 유지하고 미래차 시대를 선도할 수 있도록 모든 행정력을 집중하고 새로운 기회를 창출할 수 있게 실질적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도는 최근 미국과의 관세협상 타결에 따른 자동차·부품 15% 관세부과로 위기에 직면한 지역 자동차부품산업의 경쟁력을 강화하고 부품기업을 지원하기 위한 다각적 대응 방안을 마련해 추진한다고 20일 밝혔다.미국 자동차 시장은 완성차 수출 49.1%, 부품 수출 36.5%를 차지하는 핵심시장이다.2025년 6월 기준 미국의 관세 여파로 대미 수출은 26억9000 달러로 지난해 같은 달 대비 16% 감소했으며 미국 현지 생산 한국 완성차의 국내 부품 조달 비중이 평균 36.2%에 달해 생산원가 상승은 불가피한 상황이다.이에 경북도는 지역 자동차부품기업의 위기 극복과 재도약을 위해 생산 원가 절감, 시장 다변화, 신기술 연구개발(R&D)이라는 세 가지 핵심 축을 중심으로 기업지원을 강화해 나갈 방침이다.첫째, 인력에 의존하는 공정을 개선해 생산 원가절감을 위한 제조공정의 자동화 및 스마트화에 주력한다.제조공정에 인공지능을 결합한 AI 자율제조 사업과 생산과정 자동화를 위한 스마트공장 지원 사업을 추진하고 경북 주력산업과 연계한 제조 AI센터를 통해 맞춤형 솔루션 개발 및 현장 애로 문제 해결을 지원해 나간다.둘째, 미국 시장 의존도를 낮추기 위한 시장 다변화 전략도 추진한다.유럽, 아세안, 인도네시아 등 신흥시장 개척을 위해 해외 전시회 지원을 확대하고 전통적인 제조업에서 디지털 산업으로의 사업 전환을 지원해 제조 공급망 안정화와 지역혁신융복합단지 입주기업의 글로벌 협력 등 새로운 시장 진출로 위기를 극복해 나간다.셋째, 장기적인 성장 동력을 확보하기 위해 미래차 부품 관련 신기술 연구개발(R&D)에 집중적으로 지원한다.도내 연구기관 인력풀을 최대한 활용해 정부 연구개발(R&D) 과제 선정을 통해 고부가가치 부품 연구개발을 촉진하고 첨단 전자제어 부품 생태계 기반구축 등 현재 추진 중인 6개 국비사업을 통해 수요자 중심의 기업지원 서비스를 제공한다.또 도내 자동차 연구기관이 보유한 환경 내구시험 등 첨단 장비를 지원해 기업들의 시험·인증 부담을 덜어주고 기술개발을 가속할 예정이다.정부에서도 관세 피해 최소화를 위해 지난 4월부터 정책금융 확대, 수출바우처 및 수출 보험료 할인 등을 마련해 지원하고 있으며 경북도의 체계적인 부품기업 맞춤형 대응 전략은 지역 자동차부품산업의 지속적인 성장을 끌어낼 것으로 기대한다.이철우 경북지사는 “미국 관세 협상 타결로 인한 위기를 오히려 기업들의 생산성 향상과 신시장 개척의 기회로 삼겠다”며 “경북 자동차부품 기업들이 흔들림 없이 경쟁력을 유지하고 미래차 시대를 선도할 수 있도록 모든 행정력을 집중하고 새로운 기회를 창출할 수 있게 실질적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지