김동연 “이재명 국민주권정부 국정과제, 경기도에게 기회이자 힘”…의미는

이날 회의는 지난 13일 새 정부의 국정운영 5개년 계획이 발표된 가운데 국정과제와 지역공약 관련 추진방향을 공유하고 전담조직(TF) 운영 등 향후 대응방안을 논의하기 위해 마련됐다.

김동연 경기도지사가 "새 정부(이재명 국민주권정부) 국정과제는 경기도에게 기회이자 힘"이라고 강조하고 나섰다.김 지사는 19일 열린 경기도 주요 현안 간부회의에서 "지난주 국정과제가 발표됐지만 각 부처의 구체적 사업계획 수립까지는 제법 시간이 걸린다"면서 이같이 밝혔다.그는 "대통령께서도 다양한 루트로 국민과 각계각층의 의견을 수렴하는 과정에서 얼마든지 수정될 수 있다는 말씀도 하셨다"면서 "지금이 경기도의 정책과 수요를 국정과제에 반영할 골든타임"이라고 말했다.김 지사는 새 정부의 성공을 위해 경기도가 주도적으로 역할을 하겠다는 구상이다.그는 "경기도는 다른 어떤 지방정부나 심지어는 중앙정부보다 가장 빠른 속도로 효율적인 일에 박차를 가할 수 있는 위치에 있기 때문에 오늘 다시 한번 다지는 기회가 됐으면 좋겠다"면서 "국정운영 5개년 계획에 5개 국정목표와 123개 국정과제가 담겼는데 그동안 경기도가 건의해온 것이 다수 반영됐다"고 했다.이어 "경기도가 민선 8기 들어서 전국 최초로 한 정책들이 기후보험, 경기기후플랫폼, 360도 돌봄, 간병SOS, 기회소득 등 무려 85개"라며 "그렇기 때문에 이번에 경기도가 건의했거나 경기도가 최초로 하고 있는 것들을 다수 반영한 것은 조금도 이상한 일이 아니다"고 지적했다.그러면서 김 지사는 "1420만 도민이 더 나은 삶을 사실 수 있도록, 그 시작을 우리 국민 전체의 삶으로 이어가도록 경기도가 앞장서자"며 "제1동반자로서 국정과제 이행과 성공 추진을 위해 정부와 긴밀히 소통하고 협력을 강화해나가고 큰 성과 낼 수 있도록 함께 노력하자"고 강조했다.경기도는 123개 국정과제 중 실국별 전략과제 등과 연계된 현안사업의 동향을 집중모니터링해 대응해 나갈 방침이다.또 지역공약은 과제별로 정부와 시너지를 낼 수 있는 세부 실천방안을 선제적으로 마련할 계획이다.14일 출범한 '국정과제 대응전략 전담조직(TF)'은 경제부지사 주재로 격주로 운영된다.이를 통해 123개 국정과제의 세부내용을 파악해 도 연관 사업을 발굴하고, 세부 실천 전략 및 국비지원, 법령 개정 등을 국회와 중앙부처 등에 건의하는 등 적극 대응할 방침이다.이날 김 지사는 "전국적으로 산업재해가 계속 반복되고 있다. 대통령께서도 산업재해에 대해 특별한 관심을 갖고 있고, 중요한 국정과제로 들어가 있다"면서 "우리 경기도는 '일터에서 돌아오지 못하는 노동자가 한 명도 없게끔 만들겠다'는 각오와 목표하에 산재사고 예방에 만전을 기해달라"고 특별 당부도 했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr