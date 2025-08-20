트럼프 “평화협정 체결해서 천국 가고 싶다” 예상치 못한 고백

백악관 “대통령 진지, 천국 가고 싶어 해”

과거에도 “엄마는 천국에 있을 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 정상회담을 하며 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

다. 하지만 내가 천국에 갈 수 있다면 이게(우크라이나 평화) 그 이유 중 하나가 될 것”이라고 덧붙였다. 그러면서 “나는 인도와 파키스탄 문제에서도 많은 목숨을 구했다”며 “그 외에도 여러 (평화) 협정을 체결했다. 여섯 개, 사실 일곱 개”라고 말했다.

트럼프는 2023년 34건의 형사 혐의로 기소된 이후 열린 한 유세에서 “나는 아름다운 우리 부모님이 지금 천국에 있다고 생각한다. 그들은 저 위에서 내려다보고 있다. 그들은 ‘내 아들에게 어떻게 이런 일이 일어났나?’라고 말하고 있다”고 말했다.