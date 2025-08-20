우크라 안보 약속한 트럼프 “공중 지원은 가능, 미군 파견·나토 가입은 안 돼”

트럼프, 러시아 우크라 회담 관련 “푸틴 잘 해야, 젤렌스키도 유연함 보여야”

트럼프 푸틴 젤렌스키 3자 회담 장소로 헝가리 부다페스트 부상

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 18일(현지시간) 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 영접하고 있다. 연합뉴스

그 결과가 어떻게 될지 지켜보겠다. 만약 잘 된다면 내가 3자회담에 참여해 일을 마무리할 것”이라고 밝혔다.

3자 회담 장소와 관련해서는 헝가리 수도 부다페스트가 거론되고 있다. 폴리티코는 “비밀경호국이 빅토르 오르반 총리가 이끄는 헝가리에서 정상회담을 준비하고 있다”며 “오르반 총리는 트럼프 대통령 1기 때부터 가까웠던 인물”이라고 전했다.