경북 안동시 이동형 무더위쉼터 ‘냉방버스’ 운행 시작
교통안전, 폭염 생활 수칙, 자살예방교육 등 다양한 생활 안전 교육도 제공
경북 안동시는 연일 이어지는 폭염으로부터 시민을 보호하기 위해 지난 18일 도산면을 시작으로 이동형 무더위쉼터인 ‘냉방버스’를 운행하기 시작했다고 20일 밝혔다.
이번 냉방버스는 9월 9일까지 17일간 산불 피해를 입은 길안면과 남선면 등 7개 면과 수요 대상지에 마을 단위로 방문할 예정이다.
냉방버스는 무더위쉼터 기능과 함께 폭염 취약계층 주민들에게 교통안전, 폭염 생활 수칙, 자살예방교육 등 다양한 생활 안전 교육도 함께 제공한다.
운영 기간 내 매주 목요일마다 보건소 치매안심센터와 연계한 치매 조기검진 서비스도 운영된다.
버스 내부에는 냉방시설과 편안한 좌석이 마련돼 있어 주민들이 더위 속에서도 안락하게 휴식을 취할 수 있다.
동시에 안전 체험과 건강검진까지 제공돼 더위를 피하는 동시에 건강관리와 생활 안전 교육을 함께 누릴 수 있는 일석이조의 효과가 기대된다.
냉방버스를 이용한 도산면 주민들은 “올 여름은 산불피해에 이어 폭염까지 겹쳐 몸과 마음이 지쳐 있었는데 이렇게 시원한 버스가 마을로 직접 찾아와주니 큰 힘이 된다”며 “특히 무료로 치매검진도 받아볼 수 있어 감사하다”고 말했다.
안동시는 산불 피해 주민들에게 위로와 응원을 전하기 위해 19일 남선초등학교 운동장에서 ‘산불피해지역 주민과 함께하는 찾아가는 문화공연’도 개최했다.
시는 앞으로도 찾아가는 문화공연, 공동체 활동 등 생활 속 정서 회복을 위한 프로그램을 지속 추진해 나갈 계획이다.
권기창 안동시장은 “산불 피해 지역 주민들과 무더위에 취약한 마을 어르신들이 안전하고 건강하게 여름을 보낼 수 있도록 냉방버스를 운영할 것”이라며 “앞으로도 주민 생활에 밀착한 체감형 폭염 대응 대책을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사