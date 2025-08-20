엔비디아 3%·팔란티어 9% ‘뚝’ ↓…“美금리 동결 가능성에 개미 곡소리”
미국 주요 기술 기업 주가가 경제 정책 심포지엄 잭슨홀 미팅을 앞두고 19일(현지시간) 동반 하락 마감했다.
이날 뉴욕 증시에서 시가총액 1위 엔비디아 주가는 전날보다 3.5% 하락한 175.64달러에 거래를 마쳤다.
종가 기준 지난 1일(173.72달러) 이후 가장 낮은 수준이다.
페이스북 모회사 메타 플랫폼은 2.07% 내렸고, 시총 2위 마이크로소프트와 아마존, 테슬라는 각각 1.42%, 1.50%, 1.75% 떨어졌다.
애플과 구글 주가도 각각 0.14%와 0.88% 약세로 마감했다.
올해 급등했던 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 기업 팔란티어 주가는 9.35% 급락했다.
반도체주도 대부분 큰 폭으로 하락했다.
전날 일본 투자기업 소프트뱅크그룹이 20억 달러(약 2조8천억원)를 투자하기로 한 인텔이 약 7% 상승한 것을 제외하면 미국 반도체 기업 브로드컴과 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 대만 TSMC 주가는 각각 3.55%와 3.61% 하락했다.
AMD는 5.44%, 퀄컴 주가는 1.67% 각각 내렸다.
이에 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전날보다 314.82포인트(1.46%) 내린 21,314.95에 마감했다. 0.59% 떨어진 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수보다 낙폭이 컸다. 다우존스30 산업평균지수는 0.02% 올랐다.
이날 기술주의 동반 하락은 오는 21일부터 와이오밍주에서 열리는 잭슨홀 미팅의 영향으로 분석된다.
시장은 특히 오는 22일 예정된 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 연설에 주목하고 있다.
시장은 그동안 연준이 내달 기준금리를 인하할 것으로 예상했다. 하지만 지난 14일 발표된 미국의 7월 생산자물가지수가 전문가 예상치를 크게 웃돈 것으로 나타나면서 금리 인하 기대감이 후퇴하고 있다.
AP 통신은 “전문가들은 파월 의장이 시장이 기대하는 만큼 금리 인하 의지를 보이지 않을 수도 있다고 경고하고 있다”며 “그는 경제 정체와 물가 상승이 동시에 발생하는 스태그플레이션 가능성을 언급하며 신중한 입장을 취할 수 있다”고 전망했다.
