[속보] “엔비디아 3%↓·팔란티어 9%↓” AI 둘러싼 악재에 기술주 투매…나스닥 1.5%↓
기술주 위주로 투매가 나오면서 나스닥종합지수가 1% 이상 떨어졌다.
인공지능(AI) 산업을 둘러싼 거품론이 원인이다. 기술주에 대한 투자 심리가 위축된 것으로 보인다.
19일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 10.45포인트(0.02%) 오른 4만4922.27에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 37.78포인트(0.59%) 밀린 6411.37, 나스닥종합지수는 314.82포인트(1.46%) 떨어진 2만1314.95에 장을 마쳤다.
시가총액 1위 엔비디아 주가는 전날보다 3.5% 하락한 175.64달러에 거래를 마쳤다. 종가 기준 지난 1일(173.72달러) 이후 가장 낮은 수준이다.
페이스북 모회사 메타 플랫폼은 2.07% 내렸고, 시총 2위 마이크로소프트와 아마존, 테슬라는 각각 1.42%, 1.50%, 1.75% 떨어졌다.
애플과 구글 주가도 각각 0.14%와 0.88% 약세로 마감했다.
올해 급등했던 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 기업 팔란티어 주가는 9.35% 급락했다.
반도체주도 대부분 큰 폭으로 하락했다.
전날 일본 투자기업 소프트뱅크그룹이 20억 달러(약 2조8천억원)를 투자하기로 한 인텔이 약 7% 상승한 것을 제외하면 미국 반도체 기업 브로드컴과 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 대만 TSMC 주가는 각각 3.55%와 3.61% 하락했다.
AMD는 5.44%, 퀄컴 주가는 1.67% 각각 내렸다.
이제 월가는 20일 발표되는 연준의 7월 공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록으로 관심을 이동하고 있다. 연준은 27일 오후 2시(한국 시각 28일 새벽 3시) 지난달 FOMC 의사록을 공개한다.
