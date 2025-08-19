대만 원주민 아이들과의 태권도…연세대 SCA-대만 IRBC 연합 봉사
연세대학교 기독학생회(SCA)가 지난 12일부터 17일까지 국립 대만 예술대학교 소속 동아리인 International Red Bean Club(IRBC)과 함께 대만 타이둥 하이두안 지역 진핑초등학교에서 대만 원주민 학생을 대상으로 교육 봉사활동을 펼쳤다. IRBC 학생 20여명과 연세대 기독학생회 소속 학생 6명이 참여했다.
봉사활동을 한 곳은 농촌 지역으로 그곳에서 만난 초등학생 40여명 중 대부분은 소수 민족인 부농족이라고 한다. SCA와 IRBC는 그들에게 문화와 음식, 한글과 한국어 노래를 가르쳤으며, 태권도 동작과 공기놀이를 알려주기도 했다.
SCA 측은 “다른 문화와 언어를 가진 이들과 하나 될 수 있다는 것을 몸소 배울 수 있었다”며 “교육과 정보의 기회가 소외된 지역의 아이들에게 작은 도움이 됐길 소망한다”고 전했다.
1915년에 설립된 SCA는 올해로 110주년을 맞았다. 지난 5월 16일 재출범을 선언했으며, 이번 대만 봉사활동은 이후 첫 공식 활동이다.
신은정 기자 sej@kmib.co.kr
