시사 전체기사

“한동훈보단 전한길 공천” “발언 취소해야” 마지막 토론서도 충돌

입력:2025-08-19 20:27
수정:2025-08-19 20:31
공유하기
글자 크기 조정
국민의힘 8·22 전당대회에 출마한 당대표 후보들(왼쪽부터 김문수, 조경태, 장동혁, 안철수)이 19일 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 열린 마지막 TV토론회에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 국회사진기자단·연합뉴스

국민의힘 당대표 후보들은 8·22 전당대회 전 마지막 TV 토론회에서 ‘한동훈 전 대표보단 전한길씨 공천’ 입장 등을 두고 공방을 벌였다.

장동혁 후보는 19일 TV조선 주관 방송 토론회에서 “재보궐 선거에 한 전 대표와 전씨 중 누구를 공천하겠느냐”는 사회자 질의에 전씨를 선택했다. 장 후보는 “전씨는 탄핵 때부터 우리 당을 위해 열심히 싸워 왔고, 지금도 더불어민주당과 이재명 정권과 열심히 싸우고 있다”며 “열심히 싸운 분은 공천을 줄 수 있다”고 부연했다.

찬탄(탄핵찬성)파 후보들은 반발했다. ‘윤 어게인’ 운동을 주도하고 있는 전씨를 두고 찬탄과 반탄(탄핵반대)파가 또다시 충돌한 것이다. 조경태 후보는 토론회 종료 후 언론에 “장 후보 발언을 부적절했고, 취소돼야 한다”며 “윤석열 전 대통령을 옹호하는 발언이고, 위헌·불법한 비상계엄 옹호라고 볼 수 있는 소지가 크다”고 비판했다. 이어 “내란동조 세력을 당에 남겨둬서는 정통보수 정당이 부정당한다”고 말했다.

안철수 후보도 “전씨에게 공천을 준다는 의견에 동의할 수 없다”며 “‘헌재 결정을 따르지 않겠다’ ‘법치주의를 믿지 않겠다’는 말과 똑같기 때문”이라고 지적했다. 그러면서 “그런 분들은 밖으로 나가서 같은 의견 가진 분들과 당을 차리고 활동하는 게 훨씬 좋다”고 말했다.

김문수 후보는 토론회에서 “‘이재명 3대 특검’에 의한 인권피해가 많다”며 “당대표가 되면 진상조사위원회를 즉시 꾸려 윤 전 대통령에 대한 인권침해가 무엇이 있었는지 등을 조사하겠다”고 말했다. 조 후보는 “대한민국은 민주주의지 윤주주의 국가가 아니다”며 반발했다.

안 후보는 김 후보에게 “넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 세계에서 선풍적 인기를 끌고 있다. 내용을 모르나”라고 물었다. 김 후보는 “잘 모르겠다. 소개해달라”고 답했다. 이에 안 후보는 “제1야당 대표라면 이 정도 시대적 트렌드는 알고 있어야 한다는 취지에서 말했다”고 응수했다. 김 후보는 “앞으로도 안 후보가 많이 소개해주고, 저와도 같이 보고 하면 좋겠다”고 말했다.

네 명 후보 모두 “내년 6월 지선에서 패배하면 당대표직을 내려놓겠느냐”는 사회자 질의에는 “내려놓겠다”는 입장을 내놨다. 김 후보는 “만약 패배한다면 당대표로서 공천에 대한 책임, 선거에 대한 책임, 당 운영에 대한 책임을 지는 게 마땅하다고 본다”며 “정치는 결과에 대해 책임지는 것”이라고 말했다.

이강민 기자 river@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“이코노미석 좁혀 만드는 프리미엄석” 논란 커진 대한항공 꼼수
[속보] 대법, ‘이 대통령 측근’ 김용 전 민주연구원 부원장 보석 인용
조국 “사과 몇 번 한다고 2030 맘 열겠나”
‘25일 뒤 식수원 고갈’…극한가뭄, 강릉 제한급수 돌입
검찰, 김건희 ‘경력 조작 의혹’ 불기소…“공소시효 지나”
[속보] 경북 청도 열차 사고로 2명 사망·4명 중상
‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 1심 무기징역
K치어리더 이다혜와 함께하는 전북 여행상품, 대만서 완판
국민일보 신문구독