[단독] SK, 원스토어 투자자 1500억 조기 엑시트 추진

1500억원대 조기 상환 조율 중

거래방식은 주가수익스와프 유력

“핵심사업 집중 위한 자금 확보”

시장금리 수준으로 낮춰 340억원에 달하는 비용을 아낄 수 있다. 연 10% 가까이 나가던 지출을 시중 이자 수준으로 대폭 낮추는 ‘대환대출’에 성공한 것과 다름없다는 평가다. 불투명한 투자 시장 상황에서 SK스퀘어와 투자자 모두 불확실성으로 인한 손실을 최소화하려는 목적이라고 한다.