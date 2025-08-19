[단독] SK, 원스토어 투자자 1500억 조기 엑시트 추진
1500억원대 조기 상환 조율 중
거래방식은 주가수익스와프 유력
“핵심사업 집중 위한 자금 확보”
앱스토어를 운영하는 SK스퀘어 자회사 원스토어가 재무적 투자자(FI)에 1500억원대 투자금을 3년 앞당겨 조기 상환하는 방안을 추진 중인 것으로 확인됐다. 투자 시장이 얼어붙은 상황에서 대책을 요구하던 FI 입장에서는 엑시트(투자금 회수)에 성공하고, SK그룹으로서는 원스토어에 대한 지출을 줄이는 효과를 기대할 수 있다.
19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 원스토어는 최근 FI인 한국투자파트너스와 LK투자파트너스에 조기 엑시트 의사를 타진한 뒤 세부 거래 조건을 조율 중이다. 거래 방식은 주가수익스와프(PRS) 형태가 유력한 것으로 전해졌다. PRS는 계약 만기 시 기업가치 변동에 따라 서로 이익과 손실을 보전해주는 파생상품 계약의 일종이다.
SK스퀘어는 주관 증권사를 통해 특수목적법인(SPC)을 설립한 뒤 FI로부터 원스토어 지분을 매입할 계획이다. 이후 SK스퀘어가 SPC와 맺을 PRS 계약에 따라 원스토어 가치가 올라가면 SK스퀘어가 수익을 얻고, 가치가 떨어지면 SK스퀘어가 SPC에 손실분을 보전해주는 구조다.
이번 거래가 성사되면 한국·LK투자파트너스는 투자 원금에 이자 수익 등을 더해 약 1500억원가량을 회수하게 된다. 2023년 투자한 원금(1259억원)과 비교하면 2년여 만에 200억원 이상 차익을 거두는 셈이다. SK스퀘어 입장에서도 비용 절감 효과가 크다. SK스퀘어는 2023년 FI 투자 당시 고금리 상황 탓에 10%에 가까운 내부수익률(IRR)을 약속하며 자금을 유치했다. 이 계약을 만기인 2028년까지 유지했다면 총 1840억원가량을 지급해야 한다. 조기 상환 시 이자 부담을 시장금리 수준으로 낮춰 340억원에 달하는 비용을 아낄 수 있다. 연 10% 가까이 나가던 지출을 시중 이자 수준으로 대폭 낮추는 ‘대환대출’에 성공한 것과 다름없다는 평가다. 불투명한 투자 시장 상황에서 SK스퀘어와 투자자 모두 불확실성으로 인한 손실을 최소화하려는 목적이라고 한다.
SK스퀘어의 이번 엑시트는 SK그룹 차원의 허리띠 졸라매기와 자산 재조정 기조에 보조를 맞추는 행보라는 분석이다. 한 IB업계 관계자는 “SK그룹의 다른 계열사들과 마찬가지로 불필요한 지출을 줄이고 인공지능(AI)·반도체 등 핵심 사업에 집중하기 위한 자금을 확보하려는 시도”라고 분석했다. 동시에 원스토어는 계속해서 실적 개선에 집중할 것으로 예상된다. 올 상반기 마케팅 효율화 등을 통해 지난해 동기 대비 영업 손익을 30% 가까이 개선했다. 내부적으로도 비핵심 자산으로 평가되는 자회사 로크미디어 등을 매각했고, 본업인 게임 중심 앱마켓 사업에 집중한다는 방침이다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사