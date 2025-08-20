삼성 vs 대우 ‘강남대결’ 5년 만…진흙탕싸움 개포우성7차 승자는
서울 ‘강남 알짜배기’ 개포우성7차 재건축정비사업의 시공사가 오는 23일 결정된다. 삼성물산 건설부문과 대우건설이 5년 만에 강남권 재대결을 펼친다. 진흙탕 싸움으로 강남구청의 주의를 받기도 한 두 회사는 조합원 표심을 잡기 위해 막판 총력전을 펼치고 있다.
19일 정비업계에 따르면 개포우성7차 재건축정비사업조합은 오는 23일 서울 강남구 서울주택도시공사(SH)에서 2025년 정기총회를 열고 시공사를 선정할 예정이다.
개포우성7차 재건축은 1987년 준공된 14층, 15개 동, 802가구 규모 아파트를 지하 5층~지상 35층, 1122가구 아파트와 부대복리시설로 탈바꿈하는 정비사업이다. 총공사비는 약 6778억원이다. 서울 강남 입지에 대청역(수도권전철3호선)과 대모산입구역(수인분당선) 사이 더블역세권이고 삼성서울병원, 영희초와 중동중·고 등이 위치해 주변 환경이 우수하다는 평가를 받는다.
삼성물산과 대우건설이 2020년 서울 서초구 반포주공 1단지 3주구(주거구역) 수주전 이후 5년 만에 재대결을 펼치고 있다. 당시에는 삼성물산이 득표율 52%로 근소한 차이로 사업권을 땄다.
대우건설은 일찌감치 개포우성7차 재건축에 관심을 보이며 가장 먼저 입찰 참여 의사를 밝혔다. 특히 김보현 사장이 수차례 사업지를 방문해 수주전을 진두지휘했다.
대우건설은 공사비 6778억원(3.3㎡당 879만6000원), 공사기간 47개월을 제시했다. CD금리+0%의 사업비 대여 조건, 분담금 납부 유예 최대 6년 등 파격적인 금융 및 분담금 납부 최소화 조건을 제안했다. 또 책임준공확약서를 제출해 천재지변·전쟁 등의 사유 외에는 공사중단 없이 준공 기한을 지키겠다고 약속했다. 이를 어길 시 도급계약서상 보장되는 지연 부과금 또는 손해배상뿐만 아니라 조합이 시공사 또는 금융기관에 부담해야 할 금융비용 일체까지 배상한다.
삼성물산은 조합의 공사비 예정가격(3.3㎡당 880만원)보다 낮은 공사비(3.3㎡당 868만9000원)를 제안하고, 조합원 이익을 높이기 위해 사업비 전액을 한도 없는 최저 금리로 조달하는 계획을 제시했다.
아울러 최적 대안설계를 바탕으로 공사기간 단축, 조합 설계 원안보다 분양면적 확대, 착공 전까지 물가변동에 따라 예상되는 공사비 인상분 시공사 부담 등을 사업조건으로 제시했다.
또 업계 최저수준인 하자 판정 비율을 강점으로 내세우며 차별화된 품질 관리 기준 적용을 약속했다. 이를 위해 ‘품질관리 플랫폼’으로 공정별 체크리스트를 세분화하고, ‘품질실명제’로 책임시공과 점검 이력을 남길 계획이다.
수주 경쟁 과열이 상호비방·네거티브전으로 격화되면서 담당 구청은 두 회사에 행정지도를 했다. 강남구청은 지난 6일 삼성물산과 대우건설 관계자들을 불러 구두로 과잉 경쟁을 자제하도록 주의를 줬다. 개포우성7차 재건축조합에도 지난 7일 공문을 보내 양사가 홍보지침에 맞도록 경쟁할 수 있게 단속하라고 주문했다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
