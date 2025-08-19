한화오션, 현대건설과 ‘해상풍력 공급망 국산화’ 맞손
한화오션과 현대건설이 국내 해상풍력 사업 발전을 위해 손을 맞잡는다.
한화오션과 현대건설은 19일 서울 중구 장교동 한화빌딩에서 ‘해상 풍력 사업 전반 협력을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다.
두 회사는 이번 MOU를 통해 신안우이 해상풍력 사업을 시작으로 국내 해상풍력 설계·조달·시공(EPC) 파트너십을 구축하기로 합의했다. 한화오션은 지난해 12월 ㈜한화 건설부문으로부터 풍력 사업을 양수했고, 오는 10월 금융약정 체결과 착공을 앞두고 있다. 현대건설은 시공출자자 및 공동도급사로 참여한다.
특히 이번 MOU에는 한화오션이 해상풍력발전기설치선(WTIV)을 직접 건조해 주요공급망 국산화에 기여한다는 내용도 포함됐다. 이는 국내 해상풍력 사업에서 운용되는 WTIV 중 최대 규모가 될 전망이다. 한화오션은 2028년 상반기 현장에 투입한다는 계획이다.
양사는 향후 추진하는 국내 해상풍력 사업에 신안우이 해상풍력과 유사한 방식으로 참여하는 방안도 합의했다. 한화오션 김희철 대표는 “국내 해상풍력 시장 안보를 위해서는 시장 초기 단계부터 공급망 강화가 필수적”이라며 “양사의 협력을 통해 기술적 시너지를 극대화하고, 안정적인 청정에너지 공급 기반을 마련할 것”이라고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사