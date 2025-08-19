‘UN 출신’ 배우 최정원, 스토킹 혐의 입건…흉기 들고 찾아가
“경찰 조사 사실…스토킹·흉기 위협은 아냐”
듀엣 가수 그룹 UN 출신의 배우 최정원이 스토킹 혐의로 경찰의 수사를 받고 있는 것으로 전해졌다.
19일 경찰 등에 따르면 서울 중부경찰서는 최근 최정원을 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 입건, 법원에 긴급응급조치를 신청해 전날 승인 받았다.
최정원은 지인 여성의 집에 흉기를 들고 찾아가는 등 위협적인 행위를 한 혐의를 받는 것으로 전해졌다. 경찰은 피해 여성 보호를 위해 긴급응급조치를 신청했고 법원은 이를 받아들였다.
긴급응급조치는 가해자가 피해자에게 100m 이내에 접근할 수 없도록 하거나 휴대전화 등 전기통신을 통한 접촉을 금지하는 조치다. 위반 시 1년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금형에 처해질 수 있다.
경찰은 “정확한 사건 경위를 파악 중”이라고 밝혔다.
최정원은 이날 스포츠서울에 “경찰조사를 받은 것은 맞다. 현재 만나는 여자친구와 헤어지는 과정에서 벌어진 일”이라며 “스토킹을 하거나 집에 흉기를 들고 찾아간 것은 아니다”라고 해명했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
