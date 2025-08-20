10년차 경찰 동기 5명이 보여준 ‘생명의 팀워크’[아살세]
지난달 24일 서울 강남구 수서역 인근의 한 족발집. 경찰 임용 10주년을 맞아 중앙경찰학교 동기들이 하나둘 모여들었다. 동기들이 들어올 때마다 이들은 거수경례로 반갑게 인사를 나눴다.
10년 전 비슷한 나이로 경찰학교에서 인연을 맺은 다섯 명은 각기 다른 지역에서 근무하다 오랜만에 얼굴을 맞댔다. 서울 수서경찰서 교통과의 조한솔(38) 경사를 비롯해 이후성(38)·정용진(37) 경사, 서울 중랑경찰서 정희목(38) 경사, 강원 원주경찰서 권두성(38) 경위는 족발을 앞에 두고 옛 추억을 나누고 있었다.
족발이 나온 지 15분 정도 지났을까. 식당 문이 벌컥 열렸다. 한 여성이 다급한 목소리로 이들이 앉아있는 테이블을 찾았다. “심폐소생술 할 줄 아세요?”
조 경위는 19일 국민일보와의 통화에서 “옆 테이블에서 식사 중이던 여성분이 저희 대화를 듣고 경찰인 걸 눈치채셨던 것 같다”며 “잠시 가게 밖을 나갔던 그분이 인근 현금자동입출금기 앞에서 한 어르신이 비틀거리다 쓰러지는 걸 보고 도움을 요청하신 거였다”고 말했다.
여성의 말이 끝나기 무섭게 자리에 있던 경찰관 다섯 명은 주저 없이 자리에서 일어나 밖으로 뛰어나갔다.
현장에 가장 먼저 도착한 정용진 경사가 쓰러진 중년 남성의 의식을 확인한 뒤 곧바로 심폐소생술을 시작했다. 이후성 경사가 남성의 기도를 확보했고, 정희목 경사와 권두성 경위는 119에 신고하고 주변 상황을 정리했다.
조 경사가 마지막으로 도착했을 때 지나가는 한 시민이 “저혈당 쇼크일 수 있다”며 남성의 입에 사탕을 넣고 있었다. 조 경사는 “제가 볼 때는 계속 의식이 없고 호흡이 없는 것으로 보아 저혈당이 아닌 것 같았다”며 “알사탕이 목에 걸리면 안 되니 입에 손을 넣어서 알사탕을 제거했다”고 말했다.
당시 상황에서 누구 하나 지시하거나 역할을 나누지 않았지만 구조는 자연스럽게 이어졌다. 10년 동안 몸에 밴 ‘반사적 대응’이었다. 인근 건물 경비원에게 물어 자동심장충격기(AED)가 없다는 걸 빠르게 파악한 정희목 경사는 수서역까지 직접 달려가 AED를 챙겨왔다.
이들의 발 빠른 대처 덕분에 중년 남성은 쓰러진 지 약 3~5분 만에 의식을 되찾았다. 그는 병원으로 이송돼 건강을 회복한 것으로 전해졌다. 해당 남성은 회복 후 심폐소생술을 진행했던 정용진 경사에게 직접 감사의 인사를 전했다고 한다.
119 구급대가 남성을 싣고 떠난 뒤 다시 족발 앞에 앉은 이들은 어떤 이야기를 나눴을까. 조 경사는 “임용 10주년을 기념해서 친한 동기들을 만났는데 그날 마침 평생 잊을 수 없는 좋은 일을 했고 무엇보다 그분이 회복해 아무 일이 생기지 않았다는 게 제일 좋았다는 이야기를 나눴다”고 말했다.
이어 “짧지 않은 시간 동안 근무를 해왔지만 초심에 대해 깊이 생각해 본 적은 없었다”며 “이번 일을 겪고 나니 내가 하는 일, 그리고 내가 어떤 직업을 가졌는지 다시 한번 마음속으로 되새기게 됐다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
