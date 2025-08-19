中, 한·미 조선협력에 또 견제구…“美에 이용당할 것”

존 펠란 미국 해군성 장관(가운데)과 데이비드 김 한화필리조선소 최고경영자(CEO)가 지난달 30일 미국 펜실베이니아주 필라델피아의 한화필리조선소 현장을 둘러보고 있다. 연합뉴스

그러면서 “한·일의 로고가 새겨진 선박이 제3국을 상대로 한 미군의 작전에 투입되면 두 나라는

곤란해질 것”이라며 “한국과 일본은 이 같은 시나리오를 경계해야 한다”고 촉구했다.

중국 관영 영자지 글로벌타임스가 18일 한미일 조선협력을 비판한 칼럼. 글로벌타임스 캡처