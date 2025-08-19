‘제1회 남북평화통일을 위한 남북 미래세대 비전 선포식’ 성료

광복 80주년 맞아 사)남북미래세대교류협의회 주최



행사는 세계한인기독교총연합회 실무회장 이승현 목사가 사회를 보고 세계한인기독교총연합회 대표회장 이건호 목사의 개회선언, 명지전문대 교수 이승문 목사의 대표기도, 이승현 목사의 취지문 낭독, 남북미래세대교류협의회 이사장 홍재철 목사의 대회사, 정동영 통일부 장관의 격려사 순으로 진행됐다.

김경문 목사는 “교회가 앞장서 안보의식과 하나됨의 사명을 감당할 때 인간이 할 수 없는 일들을 하나님께서 친히 이루어 주실 것”이라고 말했다.