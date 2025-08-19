시사 전체기사

[속보] “국헌문란 가담” 내란특검, 이상민 전 장관 구속기소

입력:2025-08-19 17:40
수정:2025-08-19 17:52
이상민 전 행정안전부 장관이 지난달 25일 내란특검 조사를 받기 위해 특검팀 사무실이 마련된 서울 서초구 서울고등검찰청으로 들어가고 있다. 연합뉴스

윤석열 전 대통령 12·3 비상계엄 선포에 공모한 혐의를 받고 있는 이상민 전 행정안전부 장관이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하고 있는 조은석 특별검사팀은 “이 전 장관을 내란 중요임무 종사 및 직권남용, 위증 혐의로 공소 제기했다”고 19일 밝혔다.

박지영 특검보는 “행안부 장관은 정부 조직법상 경찰청과 소방청을 그 소속 기관으로 두고 소속 공무원에 대한 지휘감독권을 갖고 있으며 특히 안전 및 재난에 관한 업무를 총괄하고 있다”고 설명했다.

이어 “국민 생명과 안전을 지키고 재난으로부터 국민을 보호할 책무를 지는 행안부 장관이 대통령 윤석열을 우두머리로 하는 국헌문란 폭동에 가담하고, 그 권한을 남용해 소방청장에게 특정 언론사 단전, 단수를 지시했다”고 덧붙였다.

그러면서 “대통령 탄핵심판 절차에서 진실을 알고자 하는 국민 열망을 무시했다”고 강조했다.

이 전 장관은 평시 계엄 주무 부처인 행정안전부 장관으로서 불법적인 계엄 선포를 방조하고, 경찰청과 소방청에 언론사 단전 단수 지시를 전달하는 등 윤 전 대통령 내란 범죄에 공모한 혐의를 받는다.

이 전 장관은 또 단전, 단수 관련 지시를 받은 적이 없다며 헌법재판소에서 허위 증언한 혐의도 받고 있다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

