[속보] “국헌문란 가담” 내란특검, 이상민 전 장관 구속기소
윤석열 전 대통령 12·3 비상계엄 선포에 공모한 혐의를 받고 있는 이상민 전 행정안전부 장관이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.
비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하고 있는 조은석 특별검사팀은 “이 전 장관을 내란 중요임무 종사 및 직권남용, 위증 혐의로 공소 제기했다”고 19일 밝혔다.
박지영 특검보는 “행안부 장관은 정부 조직법상 경찰청과 소방청을 그 소속 기관으로 두고 소속 공무원에 대한 지휘감독권을 갖고 있으며 특히 안전 및 재난에 관한 업무를 총괄하고 있다”고 설명했다.
이어 “국민 생명과 안전을 지키고 재난으로부터 국민을 보호할 책무를 지는 행안부 장관이 대통령 윤석열을 우두머리로 하는 국헌문란 폭동에 가담하고, 그 권한을 남용해 소방청장에게 특정 언론사 단전, 단수를 지시했다”고 덧붙였다.
그러면서 “대통령 탄핵심판 절차에서 진실을 알고자 하는 국민 열망을 무시했다”고 강조했다.
이 전 장관은 평시 계엄 주무 부처인 행정안전부 장관으로서 불법적인 계엄 선포를 방조하고, 경찰청과 소방청에 언론사 단전 단수 지시를 전달하는 등 윤 전 대통령 내란 범죄에 공모한 혐의를 받는다.
이 전 장관은 또 단전, 단수 관련 지시를 받은 적이 없다며 헌법재판소에서 허위 증언한 혐의도 받고 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
