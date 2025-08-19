시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2025년 08월 19일)

입력:2025-08-19 17:31
8월 19일 화요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 대부분 지방이 구름이 많고, 서울·경기북부·강원·전북 지방은 흐린 날씨를 보이고 있으며, 경기남부 지방은 소나기가 내리겠습니다.

현재 기온은 서울 31도, 인천 30도, 수원 32도, 춘천 30도, 강릉 32도, 청주 32도, 대전 32도, 전주 33도, 광주 33도, 대구 34도, 부산 33도, 제주 31도 입니다.

경기남부 지방은 소나기가 내리겠습니다.

내일 아침기온은 서울 26.0도, 인천 25.0도, 수원 25.0도, 춘천 24.0도, 강릉 27.0도, 청주 25.0도, 대전 24.0도, 전주 25.0도, 광주 24.0도, 대구 25.0도, 부산 25.0도, 제주 25.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

