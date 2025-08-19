광복 제80주년 나라사랑기도회 및 호국음악회 열려

지난 17일 서대문구 원천교회에서



서울 서대문구에 있는 교회 성도들이 한 자리에 모여 광복절의 의미를 되새기며 애국가를 부르고 있다.

광복절 노래와 애국가를 부르고 만세삼창을 했다. 한 참가자는

“교단을 초월해 하나님 앞에 나와 나라와 민족을 위해 기도하는 것을 보며 여전히 대한민국에 희망이 있다는 확신을 하게 됐다”고 말했다. 홍인표 서대문기독교장로연합회장은 “이번 대회는 나라 사랑을 위한 초교파 행사로 온 국민이 하나되는 씨앗이 되기를 소망한다”며 “하나님께서 나라를 위한 우리의 기도에 응답해 주실 것을 확신한다”고 강조했다.