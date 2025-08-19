안수 30주년 예장통합 여성총대 3.8%…합동은 ‘여성안수’ 제한?

“여성 총대 확대 필요” 강력 촉구

총대 여교역자 배려 부족 현실 지적

김영실 부천교회 목사가 19일 서울 종로구 한국교회100주년기념관에서 열린 '제110회기 여성총대 간담회'에서 발언하고 있다.

예장통합 총회는 19일 서울 종로구 한국교회100주년기념관에서 ‘제110회기 총회 여성 총대 간담회’를 열고

여성 리더십 향상 방안에 대해 논의했다.

1995년 여성 목회자 안수를 허용하며 제도적 문을 연 예장통합은 여성 리더십 확대를 위한 후속 논의를 이어왔다. 예장통합 여성위원회는 지난해 제109회 총회에서 ‘여성 총대 할당제’를 헌법 개정안으로 청원했다. 노회에서 총대를 10명 이상 파송할 경우 최소 1명 이상 여성(목사·장로 포함)을 의무적으로 총대에 포함하자는 게 골자다. 평신도위원회 역시 여성 장로 할당제를 청원했다. 두 안건은 모두 헌법위원회로 이첩돼 연구 중이며, 이르면 제110회 총회에서 방향성이 정해질 전망이다.

반면 예장합동(총회장 김종혁 목사)은 여성 목회자 안수 자체를 제한하는 방향으로 헌법 개정을 추진 중이어서 논란을 예고하고 있다. 여성강도사관련헌법개정위원회와

여성사역자특별위원회는 지난 6월

연석회의를 열고 총회 헌법

정치 제4장 제2조 일부 문구 수정을 논의했다. 위원회는 목회자의 자격을

‘만 29세 이상인 자’에서 ‘만 29세 이상 남자로 한다’고 수정키로 제안했

다. 여성에게 강도사의 길은 열어 주었지만, 목회자 안수는 허락하지 않겠다는 의미다.

예장통합 총회 임원들과 제110회 총회 여성 총대들이 19일 서울 종로구 한국교회100주년기념관에서 손으로 하트 모양을 만들고 있다.