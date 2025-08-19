KR-KODIC, 업무협약…해양방위산업 경쟁력 높인다

함정 MRO 협력, 산업 경쟁력 강화

품질 인증·기술개발 협력 확대

MASGA 프로젝트 등 수요 대응

이형철 한국선급 회장(왼쪽 네번째)과 김성태 한국해양방위산업협동조합 이사장(왼쪽 더섯번째)이 19일 부산 한국선급 본부에서 해양방위산업 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. / 한국선급 제공

최근 ‘마스가(MASGA) 프로젝트’를 비롯해 함정 MRO 수요가 확대되는 가운데 이번 협약은 국내 해양 방위산업 전반의 발전과 경쟁력 제고에 이바지할 것으로 기대된다.