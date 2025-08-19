시사 전체기사

[속보] 대법, ‘이 대통령 측근’ 김용 전 민주연구원 부원장 보석 인용

입력:2025-08-19 16:09
수정:2025-08-19 16:16
공유하기
글자 크기 조정
김용 전 더불어민주당 민주연구원 부원장이 30일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 민주당 불법 대선자금 의혹 선고 공판에 출석하고 있다. 뉴시스

[속보]대법, ‘이 대통령 측근’ 김용 전 민주연구원 부원장 보석 인용

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
산업1부
백재연 기자
696
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
배춧값 7000원 돌파…폭염·폭우에 밥상 물가 ‘빨간불’
조국 “사과 몇 번 한다고 2030 맘 열겠나”
‘25일 뒤 식수원 고갈’…극한가뭄, 강릉 제한급수 돌입
경북 청도 열차 사고로 2명 사망·4명 중상
고속도로서 플라스틱 알갱이 밟고 미끄러진 SUV운전자 사망
‘택배기사 10만원 요구’ 순천 아파트 결국 요금 철회
‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 1심 무기징역
동두천 아파트 화재…“캠핑용 배터리 충전 중 불나”
국민일보 신문구독