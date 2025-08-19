전남도, 얌샘김밥과 ‘전남 새청무쌀’ 소비 촉진 맞손
전복·새청무 쌀 활용 메뉴 4종 시식회…소비자 큰 호응
전남도는 19일 얌샘김밥 무안오룡점에서 영암군, 얌샘 본사 관계자 등이 참석한 가운데 ‘전남 새청무쌀 소비촉진 프로모션 시식회’를 개최했다.
참석자들은 ▲전복물쫄면 ▲전복게살볶음밥 ▲전복비빔밥 ▲전복통계란말이김밥 등 전복을 활용한 4종 메뉴를 시식하며, 전남 대표 품종인 새청무쌀의 우수한 품질과 맛을 확인했다.
전남도는 현재까지 얌샘김밥에 총 130t의 새청무쌀을 공급했다. 샘플쌀 제공과 매장 현판(스티커) 제작 등을 지원해 전국 유통망과 연계한 안정적 공급 기반을 마련하고 있다. 이를 통해 전남쌀의 브랜드 가치를 높이고 소비 확대를 적극 추진하고 있다.
이번 협력은 올해 3월부터 시작된 새청무쌀 소비촉진 프로모션의 일환이다. 첫 행사는 지난 5월 27일 얌샘김밥 영등포역점에서 열렸다. 전남 새청무쌀 사용 현판을 부착하고 완도 전복 메뉴를 포함해 2만원 이상 구매 고객에게 영암 새청무쌀을 증정하는 이벤트를 진행해 소비자들의 큰 호응을 얻었다.
박현식 전남도 농축산식품국장은 “얌샘김밥과의 협력이 전국 매장을 통한 새청무쌀 공급 확대와 소비 촉진에 큰 도움이 되고 있다”며 “앞으로도 공동 마케팅과 메뉴 개발을 통해 새청무쌀의 인지도를 높이고, 안정적인 소비 기반을 마련하겠다”고 말했다.
2017년 개발한 새청무 쌀은 전남 벼 재배면적의 62%를 점유하고 있으며, 재배 안정성이 뛰어나 농업인들에게 큰 인기를 얻고 있으며, 찰기가 돌고 윤기가 흐르며 은은한 단맛이 나는 특징을 가지고 있다.
