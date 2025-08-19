김영록 지사 “여수세계섬박람회 성공 위해 총체적 지원TF 구성” 지시

막바지 국비 확보활동과 석유화학·철강 위기극복 총력 강조

김영록(사진) 전남도지사는 19일 2026 여수세계섬박람회 총체적 지원T/F 구성, 정부 예산안 편성 막바지 단계 국비 확보활동 총력, 동부권의 석유화학·철강산업 위기 극복 정답을 찾기 위한 현장 소통 강화 등을 강조했다.