남부발전, 3년간 10억 들여 부산 낙동강에 ESG 기업동행정원 조성
산불 피해 안동 농가 묘목 전량 공급…상생 모델 구축
한국남부발전이 3년간 10억원을 지원해 부산 낙동강 정원에 ‘ESG(환경·사회·지배구조) 기업 동행 정원’을 조성한다. 산불 피해 농가와 부산 시민을 연결하는 상생 모델이자 낙동강 정원의 국가정원 지정 추진에도 속도를 더하는 계기가 될 전망이다.
부산시와 남부발전은 19일 시청에서 ESG 기업동행정원 조성사업 업무협약을 체결했다. 협약식에는 박형준 부산시장과 김준동 남부발전 사장이 참석했다.
기업동행정원 조성 사업은 기업과 민간의 ESG 참여를 통해 낙동강 정원의 천혜 자연환경과 철새 도래지, 습지, 수생식물 군락 등을 활용해 생태·문화·관광이 어우러진 공간을 조성하는 프로젝트다. 정원 조성 과정에는 친환경 자재와 재활용 소재를 활용하고, 기후변화 대응과 생물다양성 보전을 고려한 식재 계획도 반영해 지속가능성을 높인다.
특히 이번 정원에 쓰일 묘목은 전량 산불 피해 지역인 경북 안동의 영세 양묘 농가에서 공급받는다. 토양 산성화와 수요 감소로 판로에 어려움을 겪는 농가에는 경제적 재기 기회를 제공하고, 부산 시민에게는 도심 속 녹색 쉼터를 제공하는 ‘도-농 매칭’ 상생 모델이다.
협약에 따라 남부발전은 정원 조성계획 수립과 사업 예산 지원, 홍보를 맡고, 시는 정원 부지 제공과 인허가 등 행정 지원, 조성 이후 유지관리를 담당한다. 두 기관은 협약 기간 연차별로 특화 정원을 조성하고 정원문화 확산을 위한 협력 체계를 구축해 나갈 예정이다.
박 시장은 “남부발전의 3년간 10억원 기부는 단순한 재정 지원이 아니라 미래세대를 위한 기후변화 대응과 정원문화 확산을 함께 이끌어가는 동반자적 참여”라며 “낙동강 정원의 국가정원 지정에 속도를 더하고 시민이 일상에서 자연과 함께하는 ‘정원 속의 도시 부산’을 실현해 나가겠다”고 말했다.
김 사장도 “이번 사업이 남부발전의 친환경 경영 철학과 부산시의 정원문화 정책이 결합한 모범 사례가 되길 바란다”며 “앞으로도 부산시와 협력해 탄소중립과 생태 복지 등 미래 환경가치를 높이는 사업을 이어가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사