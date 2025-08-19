코레일 “청도 열차사고로 일부 열차 지연…조사 지원 중”

무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생한 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 코레일 등 관계자들이 사고가 난 선로를 조사하고 있다. 연합뉴스

사고의 여파로 KTX 6대가 20~50분, 일반열차는 12대가 20~60분씩 지연되고 있다.

코레일 관계자는 “관련 역과 열차에 지연 안내 방송을 하고 승객들에게 문자 메시지 등으로 열차운행 현황을 알리고 있다”고 설명했다.

사고는 이날 오전 10시50분쯤 경부선 남성현~청도 구간에서 발생했다. 오전 10시24분 동대구에서 출발해 진주로 향하던 제1903호 무궁화호 열차와

충돌하면서

안전점검 전문업체, 코레일 직원 등 2명이 숨지고 5명이 다쳤다.

작업자들은 당시