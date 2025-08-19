올해 대구 첫 살인진드기 사망자 발생
대구시는 올해 첫 살인 진드기로 인한 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 사망 사례가 발생함에 따라 심층 역학조사에 착수했다고 19일 밝혔다.
SFTS는 4월부터 11월까지 진드기 활동이 활발한 시기에 주로 발생하는 바이러스성 감염병으로 작은소피참진드기에 물리면 감염될 수 있다. 주요 증상으로는 고열, 오심, 구토, 설사, 식욕부진 등의 소화기 증상과 혈소판 감소 등이 있으며 현재까지 예방 백신이나 치료제가 없어 치명률이 높다.
사망자는 대구에 거주하는 60대 여성으로 지난달 초 오심 증상으로 종합병원에 입원했다가 증상 악화로 지역 대학병원 중환자실로 전원돼 SFTS 양성 판정을 받았다. 이후 집중 치료를 받았으나 병세가 악화돼 지난 14일 사망했다.
시는 이번 사망 사례와 관련해 의무기록 확인, 관계자 인터뷰 등을 포함한 심층 역학조사를 진행하고 있으며 의료기관 내 접촉자 발생 여부도 조사 중이다. 또 의료기관에는 SFTS 2차 전파 방지를 위해 (의심)환자 진료·치료 시 개인보호구 착용 등 감염 예방수칙을 철저히 준수할 것을 당부했다.
한편 올해 대구지역 SFTS 확진자는 19일 현재 8명으로 전년 동기(4명) 대비 증가했다. 최근 5년간(2020~2025년) 대구에서 보고된 SFTS 사망자는 4명(2020년 1건, 2023년 3건)이며 연령대별로는 60대 1명, 70대 3명이다.
김태운 대구시 보건복지국장은 “SFTS는 예방 백신이 없는 만큼 진드기에 물리지 않는 것이 최선의 예방법”이라며 “야외활동 시 긴 소매와 긴바지 착용, 모자·장갑 쓰기, 풀밭에 눕거나 옷 벗어두지 않기, 기피제 사용, 귀가 후 즉시 샤워, 옷 분리 세탁 등 기본 수칙을 반드시 지켜야 한다”고 강조했다.
이어 “야외활동 후 2주 이내 발열, 소화기 증상 등 의심 증상이 나타나면 신속히 의료기관을 방문해 진료를 받아야 한다”고 덧붙였다.
