9월 5∼7일 대천해수욕장서 ‘보령 해변 맨발 걷기 축제’

보령 해변 맨발 걷기 축제 포스터. 보령시 제공

행사기간 동안 자율 맨발걷기 체험, 선셋 해변 맨발 걷기, 해변 모래 놀이터, 건강 이동 홍보관, 힐링 물리치료 체험관 등 다양한 체험 프로그램이 운영될 예정이다.

맨발걷기 해양치유포럼, 머드뷰티치유관 운영, 해변라디오, 대형 맨발 포토존 등 전시·공연도 진행된다.