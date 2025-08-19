80대 ‘얼굴 없는 천사’ 광주 서구에 장학금 5천만원 기부
광주 서구에 거주하는 80대 어르신이 가정형편이 어려운 학생들을 위해 써달라며 5000만원을 기부했다. 광주 서구장학재단 설립 이후 최대 규모다.
19일 서구에 따르면 익명의 기부자는 28년간 거주하던 서구를 떠나기 전 기부를 결심했다. 고향이자 친정과 같은 서구에 감사의 마음을 전하려고 했다는 것이 그의 설명이다.
기부자는 “아들, 딸 같은 학생들이 경제적 어려움 없이 마음껏 꿈을 펼치면서 미래의 주역으로 성장하길 바란다”는 뜻을 전했다.
서구장학재단은 기탁금을 가정형편이 어려운 학생들의 학업 지원에 사용할 예정이다. 서구장학재단은 10년간 구내 900여명의 학생에게 성적 우수·특기·행복·특별 등 장학금 10억원을 지원해왔다.
박찬갑 서구장학재단 이사장은 “장학금을 통해 성장한 학생들이 나눔과 연대의 가치를 가슴에 새기고 건강한 공동체 구성원으로 뿌리내리도록 장학재단에서도 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
