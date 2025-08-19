시사 전체기사

[속보] 특검 “김건희측 내일 불출석 사유서 제출…21일 소환통보 예정”

입력:2025-08-19 14:41
윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 지난 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 서울 서초구 서울중앙지법을 나서고 있다. 사진공동취재단, 연합뉴스

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

