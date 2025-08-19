대구도시개발공사 임직원 안전문화정착 캠페인 참여
대구도시개발공사는 최근 전 임직원이 참여한 ‘안전문화 정착 캠페인’을 통해 CEO의 안전중심 경영 실천 의지를 공유했다고 19일 밝혔다.
이번 캠페인은 임직원 모두가 안전문화의 중요성을 공감하고 실천 의지를 다지기 위해 마련됐다. 사전 단계에서 전 직원은 부서별 업무 특성과 연계한 안전문화 메시지를 작성하며 조직 전반의 참여 기반을 구축했다. 전날 열린 캠페인 행사에서는 부서장과 임원들이 작성된 메시지를 공유하고 부서별 실행 의지와 일상 업무 속 안전책임 의식 강화를 재확인했다.
정명섭 사장은 “안전은 모든 업무의 기본이자 최우선 가치”라며 “공사는 앞으로도 전 임직원이 공감할 수 있는 안전문화 활동을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.
