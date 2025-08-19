경북도 ‘국가 유산 체계적 보존’ 위해 전문가 142명 위촉

균형 있는 자문과 심의 위해 학계, 연구기관, 현장 전문가 등 인재 고르게 참여

경북도는 지역 국가유산의 체계적인 보존 관리와 활용을 위한 관련 분야 전문가 142명을 새롭게 선발해 ‘경북도 문화유산위원회’ 등 3개 위원회를 구성하고 19일 경북도청 다목적홀에서 위촉장을 수여했다.



경북도 문화유산위원회는 4개 분과(건축, 동산, 민속, 박물관) 98명(위원 46, 전문위원 52), 경북도 무형유산위원회는 24명(위원 13, 전문위원 11), 경북도 자연유산위원회는 20명(위원 11, 전문위원 9)으로 구성됐다.



위촉된 위원들은 앞으로 2년간 도내 유형별 국가유산의 지정과 보존·관리, 활용에 관한 사항을 조사·심의하고 경북도의 국가유산 정책 방향에 대한 심의, 자문 역할을 담당한다.



경북도는 위원회의 연속성과 안정성을 위해 선발과정에서 기존 위원과 신규 위원의 적절한 안배를 하는 동시에 국가유산 분야별 균형 있는 자문과 심의를 위해 학계, 연구기관, 문화유산 현장 전문가 등 다양한 인재를 고르게 참여시켰다.



앞으로 위원회는 도내 우수한 문화유산의 지속적인 발굴과 함께 유네스코 세계유산으로의 등재 지원, 무형유산의 보전 및 전승, 자연유산의 체계적 보존과 관리, 활용 등 지역 국가유산 정책의 핵심적 역할을 할 것으로 기대된다.



경북도는 앞으로도 각 위원회의 전문적 자문과 심의를 통해 지역의 소중한 국가유산을 다음 세대에 온전히 전하고 이를 문화·관광·교육 자원으로 폭넓게 활용하는 정책을 지속 추진할 계획이다.



양금희 경북도 경제부지사는 “새롭게 구성된 위원회가 전문성을 바탕으로 도민과 함께하는 국가유산 보존·활용 정책을 펼쳐 세계인에게 사랑받는 경북 국가유산으로 발전시켜 주길 기대한다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



