산림과학원, AI·빅데이터로 산림종자 생산량 예측한다

산지지역(종자공급원) 드론이미지 수집 및 인공지능을 활용한 생육현황 분석. 국립산림과학원 제공

5년간 진행되는 이번 연구사업은 기후변화에 따른 개화·결실 시기 변화, 종자 품질 저하, 임업 인력 감소 문제를 해결하기 위해 마련됐다.

드론 원격탐사와 디지털 영상 분석, AI 예측 알고리즘 등 4차 산업혁명 핵심기술을 종자 생산 관리에 접목하는 것이 목표다.

기존 표본목 조사와 추정식 활용은 기상 변화로 인한 예측 오차가 컸지만, 이 시스템이 도입되면 개체별·시기별 실측 데이터와 예측 모델 적용이 가능해 정확도가 크게 향상될 전망이다.

또 자동 비행 드론 활용으로 조사 인력·비용을 줄이고 신속하게 현장 정보를 수집할 수 있게 된다.